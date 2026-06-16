La cantante, compositora, productora y artista visual Mon Laferte presentó oficialmente “Femme Fatale Vol. 2”, su décimo álbum de estudio y la continuación conceptual de “Femme Fatale”, trabajo lanzado previamente y aclamado por la crítica especializada.

El nuevo proyecto reúne 20 canciones escritas por la propia artista y surgidas del mismo proceso creativo que dio origen al primer volumen. Sin embargo, mientras “Femme Fatale” apostó por una estética sonora más cinematográfica y sofisticada, esta nueva entrega explora territorios vinculados al blues, folk, punk y alt-rock.

Un álbum nacido de más de 50 composiciones

Para la creación de ambos discos, Mon Laferte escribió más de 50 canciones, algunas concebidas recientemente y otras rescatadas de archivos personales.

La producción estuvo a cargo de la propia artista junto a Manu Jalil, mientras que algunas canciones fueron coproducidas por el reconocido productor Rick Nowels.

“Mi intención con ‘Femme Fatale’ era crear un álbum sofisticado, ajeno a las tendencias: cinematográfico, teatral, poético y crudo; oscuro, elegante e introspectivo”, explicó la cantante sobre el origen conceptual del proyecto.

La exploración de la identidad femenina

En “Femme Fatale Vol. 2”, Mon Laferte construye un universo narrativo basado en distintos arquetipos femeninos, entre ellos la novia, la reina de belleza, la diva y la mujer misteriosa.

A través de estas figuras, la artista reflexiona sobre las expectativas sociales, los estereotipos históricos asociados a la feminidad y la construcción de la identidad individual.

El álbum también mantiene algunos de los temas recurrentes en la obra de la cantante, como la dependencia emocional, los vínculos familiares, el trauma, la maternidad y la mirada crítica hacia la sociedad contemporánea.

Colaboraciones internacionales y nuevos talentos

Entre las colaboraciones más destacadas figura la participación de St. Vincent en la canción “While I’ll Keep Writing Songs for You”, reforzando el perfil alternativo de la producción.

El disco también incorpora a la cantante chilena emergente Javiera Electra en “Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos”, así como a la artista mexicana GRTSCH en “Quién Soy Yo Cuando No Estoy Contigo”.

“A Pesar De Ti Y De Mi”, el eje emocional del proyecto

El sencillo principal del álbum es “A Pesar De Ti Y De Mi”, una canción que aborda el conflicto emocional entre aferrarse a una relación y comprender la necesidad de dejarla atrás.

La propuesta visual que acompaña al tema se desarrolla en un concurso de belleza, donde la protagonista enfrenta estándares impuestos relacionados con la juventud, la apariencia y la feminidad.

Según la narrativa del videoclip, el certamen funciona como una metáfora de los ideales sociales que históricamente han condicionado la identidad femenina.

La gira “Femme Fatale” continúa por Norteamérica

El lanzamiento coincide con la expansión internacional de la gira “Femme Fatale”, que ya ha recorrido México, Perú y otros países de Latinoamérica.

Durante los próximos meses, la artista llevará el espectáculo a Canadá y Estados Unidos con una gira de 28 fechas que incluirá escenarios emblemáticos como el Radio City Music Hall de Nueva York y el Kia Forum de Los Ángeles.

La propuesta en vivo combina música, teatralidad y una narrativa visual que ha caracterizado esta nueva etapa artística de Mon Laferte.