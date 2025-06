Mónica Cabrejos cuestiona el tipo de amistad que mantiene Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar, pues él tiene esposa. La psicóloga y exconductora de televisión considera que la “Ñañita” está desubicada.

En el programa de “Magaly TV: La Firme”, Claudia habló del reencuentro con el cantante, con quien tuvo una relación por 12 años: “El tema de inseguridad es de cada uno, yo vengo trabajando mis traumas, mis conflictos internos, mis creencias limitantes, pero no puedo trabajar los de otra gente”, expresó.

“ Si quería invitarlo a su podcast por qué no lo invitó con su mujer. Me da la sensación de que Dilbert no ha contado la historia completa en ninguno de los dos lados ”, manifestó Cabrejos para Trome.

Asimismo, Mónica comenta que estas diferencias iniciaron cuando Claudia Portocarrero “asumió el rol de vocera” cuando Dilbert Aguilar se encontraba en cuidados intensivos.

“ No está bien, no se trata de que sea insegura, se trata de que ella está en un lugar equivocado ”, sostuvo.

“ Por más que tu quieras a tu ex, él tiene pareja y ya no eres familia. Si quieres conservar la relación tienes que guardar distancia. Es más, Claudia dice que puede aconsejar a la esposa y esa no es la posición de una ex, esa es una metiche. Claudita está desubicada ”, añadió.