Mónica Cabrejos estuvo como invitada en el programa digital “Café con la Chevez”, donde sorprendió al contar detalles inéditos del romance que vivió con Chemo Ruiz hace algunos años atrás. Y es que la escritora confesó que no guardó los mejores recuerdos del exfutbolista.

“No me acuerdo, hay exs que dan vergüenza. Chemo da vergüenza en lo que se ha convertido, sentado en un canal de televisión hablando de las faldas que fueron hace 20 años”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista señaló que, pese a que no se arrepiente al 100% de haber tenido una relación con ‘Chemo’, años después se dio cuenta que fue una persona que nunca sumó en su vida.

“Es un recuerdo en mi vida, no voy a decir que me arrepiento porque el error ya está cometido... Te das cuenta que es un error cuando han pasado 15 años y se sientan a hablar de ti todavía. Ese es un error, alguien que no te aprecia, que no te valoró, que no te ve como un recuerdo”, agregó.

