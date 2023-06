Mónica Cabrejos reaccionó con molestia ante una publicación del estilista Carlos Cacho, donde la compara con la cantante de música criolla Eva Ayllón.

Desde su cuenta oficial de Facebook, el ex presentador de televisión se refirió a la última aparición que tuvo la periodista en ‘Magaly Tv La Firme’.

“Mi querida Mónica le hace un homenaje a Eva Ayllón (Versión de cuando tenía 40 años) con un look retro ya que la cantante está a punto de celebrar sus 50 años de gloriosa carrera artística.. gracias Mónica Cabrejos, que bonito gesto”, escribió.

Al respecto, Cabrejos dejó en claro en uno de los comentarios la incomodidad que le había causado el post: “Soy zamba y a mucha honra...no homenajeo a nadie. Así nací Carlitos y en este momento de mi vida lo que más amo es ser yo misma. Aunque mi Eva Ayllón merece todos los homenajes de la vida, yo aún no la he homenajeado. PD: A quien no le guste mi cabello que cambie de canal”.

Al respecto, Cacho quiso apaciguar la situación bromeando y proponiéndole reunirse en persona. “Ya nos toca un junte hermana de mi corazón... pa los nervios. Aquel que jamás ha besado a una morena, no sabe qué gusto tiene la canela... aquel que se casa con una mujer bonita ni cien curanderos famosos el gusto le quita”, señaló.

Sin embargo, la respuesta del estilista solo continuó enojando a la escritora, quien le aconsejó que eliminara la publicación de sus redes.

“Carlos Antonio Cacho, siento que tu post es racista. Y no lo digo en broma. Recomiendo que lo borres porque mañana lo contestaré como debe ser, llamándote racista. Todas las afrodescendientes no homenajeamos a Eva Ayllón. Tu post me parece absolutamente racista”, expresó Cabrejos.

