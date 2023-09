Mónica Zevallos: ¿Cuál fue el motivo por el cual la conductora se alejó de la TV peruana?

A pesar de los años, Mónica Zevallos es recordada por los peruanos. La rubia alcanzó la fama tras ser conductora de ‘Vale la pena soñar’ a fines de los noventa.

La expresentadora de TV señaló las razones por las que se alejó de la televisión y de su paso por la conducción de ‘Sueltos en Casa’ junto a Julinho.

“ Empecé a sentir que la televisión empezó a cambiar. Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo ”, declaró a La República.

“ (En ‘Sueltos en Casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda, ya empecé a no sentirme cómoda con lo que la televisión requería en ese momento ”, añadió.