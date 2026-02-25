Tras su separación de ‘Melcochita’, Monserrat Seminario decidió romper su silencio y, mediante un comunicado, denunció perjuicios a su honor y reputación, así como episodios de bullying y acoso.

Cabe recordar que Susan Villanueva, hija del cómico, reveló en el programa de Magaly Medina que Monserrat aparentemente le habría sido infiel a su padre.

“ En estas últimas semanas se viene viralizando, publicando y realizando una serie de programas en función a mi vida privada, pretendiendo poner en tela de juicio mi honor y mi reputación, el cual viene afectando mi estado emocional y la de mis descendientes ”, se lee al inicio de su comunicado.

En un extenso comunicado, Monserrat Seminario indicó que ha recibido críticas y comentarios inapropiados tras darse a conocer su separación del humorista.

“ Están generando comentarios inapropiados, bullying y acoso de todo tipo, por lo que, en ese sentido solicito abstenerse de continuar ejecutando actos que afectan mi condición de mujer y madre, caso contrario iniciaré las acciones legales que correspondan a fin de evitar el atentado sistemático en contra de mi salud mental ”, agregó.

Seminario señaló que iniciará acciones legales si persisten los ataques en su contra y aclaró que su conflicto con ‘Melcochita’ se manejará en estricta reserva.

“ Finalmente anoto que, en caso de persistir las acciones que perjudiquen mi derecho frente a conductas inapropiadas, lo haré en el marco de mi estricto derecho a garantizar mi honor y reputación, como la de mis hijas, y en cuanto al conflicto familiar existente con mi todavía cónyuge Pablo Villanueva Branda, se realizará ello en estricto privado y cumplimiento de la ley que garanticen mi derecho ”, finalizó.