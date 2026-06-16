Monserrat Seminario aseguró que se encuentra decepcionada de ‘Melcochita’, pues no cumple con la manutención de sus menores hijas y que “no es el buen padre que dice ser”.

La aún esposa del cómico señaló que, desde hace cinco meses que se separaron, él le habría indicado que en la cuenta bancaria que abrió realizaría depósitos mensuales para sus hijas.

“ Todo ha sido mentira y lo descubrí al ir al banco y ver la cuenta en cero. No me di cuenta antes porque ese dinero preferí no moverlo para cualquier emergencia de mis hijas. Una de ellas está delicada de salud, necesita ser operada y no puedo porque el señor no está cumpliendo con su rol de padre” , declaró a Trome.

“ La salud de mi hija está en peligro, pero el señor no me contesta por ningún lado. Él se jacta de ser buen padre y ahora, ¿qué va a decir? Lo que está haciendo es maldad. Lo único que deseo es que deposite el dinero, no me interesa tener contacto con él ”, agregó.

Monserrat Seminario sobre posible embarazo de pareja de ‘Melcochita’: “Ella le está viendo la cara”

Monserrat Seminario tomó con humor las recientes declaraciones de ‘Melcochita’, quien dejó entrever que su pareja, Heydi Amado, podría estar embarazada. No obstante, le recomendó al cómico someterse a una prueba de ADN.

“Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas”, declaró a Trome.

“Ella le está viendo la cara, los resultados te los dan el mismo día y si te sacas una ecografía, es mucho más rápido”, agregó.

Luego de que el comediante afirmara que su actual pareja y él están ilusionados de tener un bebé, Monserrat señaló: “A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban”.

“Si está (embarazada), que se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, sostuvo.