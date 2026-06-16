Magaly Medina criticó la reciente publicidad protagonizada por Christian Domínguez y Karla Tarazona, al señalar que el uso del término “ampay” resulta inapropiado, ya que está relacionado con hechos reales y no con escenas recreadas para una campaña publicitaria.

En una reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la conductora cuestionó que los recién casados hayan utilizado dicho concepto para promocionar una marca.

“ El término ‘ampay’ me pertenece y no lo pueden usar; además, le pertenece al programa y le pertenece a todo el público, pero el ampay significa una cosa, encontrar algo que tú quieres ocultar, pero que sea verdadero. No es armado, no es falso ”, aseguró.

La periodista explicó que el principal problema es que la publicidad presenta una situación ficticia, pese a que el término ‘ampay’ se asocia con el descubrimiento de hechos reales que una persona intenta mantener ocultos.

Asimismo, Medina consideró innecesario que la campaña volviera a recurrir a la temática de la infidelidad, más aún por los antecedentes mediáticos del cumbiambero.

“ No podían jugar con otra cosa que tienen que jugar siempre con la infidelidad, ¿no? ”, sostuvo.

La controversia se originó luego de que Karla Tarazona y Christian Domínguez participaran en una publicidad en la que se simula que la exconductora es descubierta en una presunta infidelidad. El contenido promocional generó múltiples reacciones en redes sociales y posteriormente fue comentado en el programa de Magaly Medina.

Al revisar el material audiovisual, la ‘Urraca’ sostuvo que la pareja estaría utilizando un tema controversial con fines publicitarios. En ese marco, lanzó una fuerte crítica contra ambos al afirmar: “ Ellos no tienen sangre en la cara ”.

Medina también afirmó que la expareja estaría accediendo a diversas campañas publicitarias sin evaluar el impacto o las consecuencias del mensaje que difunden.

“ Claro, se están recurseando, evidentemente se están recurseando. Pero ya no tienen asco en aceptar cualquier cosa. Todo, todo lo que caiga ahí en sus contratos, todo lo aceptan ”, manifestó.

Posteriormente, la periodista lanzó una advertencia dirigida a Karla Tarazona, recordando además los antecedentes sentimentales del cantante: “ Cuidado, Karla Tarazona, no escupas al cielo. Sobre todo teniendo un Domínguez a tu lado ”, expresó, para luego añadir: “ Creo que los dos piensan de la misma manera. Por eso dice Dios los cría, ellos se juntan ”.