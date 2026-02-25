En una revelación exclusiva para ‘Magaly TV: La Firme’, Susan Villanueva compartió imágenes que mostrarían el vínculo entre Monserrat Seminario y Eduardo Cárdenas, un amigo de la familia con quien presuntamente habría tenido un romance.

Según Susan Villanueva, hija de ‘Melcochita’, ya circulaban rumores sobre una presunta infidelidad de Monserrat, los cuales se confirmaron al recibir las imágenes.

“ Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Hay muchos videos que él sale compartiendo con ellos dos, eso fue en el 2023. Fue hace más de dos años ”, indicó Susan.

El hombre que aparece besando a la todavía esposa del cómico es Eduardo Cárdenas, y el video correspondería al año 2023.

“ Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los cometarios: ‘Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido’. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: ‘Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada ’”, agregó Susan.

Monserrat Seminario habría engañado al cómico. (Fuente: Magaly TV: La Firme)

El programa también difundió una conversación entre Susan Villanueva y Eduardo Cárdenas, en la que él aparentemente reconoce haber tenido un vínculo con Monserrat Seminar

“ (La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo ”, se lee en el chat.

Monserrat Seminario habría engañado al cómico. (Fuente: Magaly TV: La Firme)

Además, Susan Villanueva reveló que Monserrat Seminario aparentemente planeaba fugarse con ‘Lalo’, pero finalmente él la engañó y se fugó.