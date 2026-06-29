Monserrat Seminario volvió a pronunciarse sobre el fin de su relación con Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y reconoció que utilizó parte del dinero del cómico. No obstante, aseguró que esos recursos fueron destinados a cubrir los gastos de sus hijos y garantizar su educación. Además, rechazó las versiones que durante años la señalaron de haber permanecido en el matrimonio por un supuesto interés económico.

En declaraciones a Trome, la expareja de ‘Melcochita’ aseguró que durante sus 17 años de matrimonio renunció a proyectos personales y laborales. También informó que el proceso de divorcio continúa y dejó claro que no considera una reconciliación.

La piurana se pronunció sobre las críticas que recibió en su matrimonio y fue clara al ser consultada si utilizó dinero de ‘Melcochita’. “ Sí, en mis hijas y en la educación de mi hijo, eso es verdad ”, declaró, asegurando que el dinero fue destinado a su familia.

Asimismo, indicó que, junto con los gastos de crianza, procuró reunir fondos para la compra de un departamento destinado a garantizar el bienestar de sus menores.

Sin embargo, Monserrat sostuvo que esos ahorros no llegaron a materializarse debido a que, según afirmó, integrantes del entorno familiar del humorista habrían intervenido en el manejo del dinero, lo que habría ocasionado su pérdida. Indicó además que también habría perdido terrenos y otras propiedades.