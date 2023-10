Esta mañana, el plantón en Alcanfores 1190, en el distrito de Miraflores, persistió. Este lugar es el domicilio de la mujer involucrada en la agresión del actor Andrés Wiese, quien reveló que se irá del país.

“Ustedes, caviares, quédense con su país, que quieren que sea una basura, yo me voy. Me han publicado mi dirección, mi teléfono, todo. Me han llamado a mi número a las 3 de la mañana, ¿usted estaría molesta si le hicieran eso, por algo que uno dice ‘por favor no ensucien’?”, expresó la mujer para RPP.

“No necesito publicidad barata para reactivar mi carrera”

Un reportero del programa de América Hoy quiso comunicarse con la agresora del actor nacional, no obstante, no quiso declarar: “No estoy interesada en decir nada señor, por favor, retírese de mi propiedad...”, manifestó molesta.

En ese sentido, aseguró que no es una persona pública que necesita pantallas: “Creo que ya les dije que no hay ningún comentario... No soy una persona pública que necesita publicidad barata para reactivar mi carrera”, agregó.

