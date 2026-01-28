Luego de dos años de iniciado el proceso, la Fiscalía emitió un fallo favorable a Francisco Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón, luego de la denuncia presentada contra Natalia Málaga por los daños ocasionados a su vehículo y al de su esposa, Jessica Zegarra.

El pasado 23 de enero, el Ministerio Público emitió su sentencia, en la que precisó que la exvoleibolista también deberá pagar una reparación civil a los afectados.

“Se dispone la reserva del fallo condenatorio contra Natalia Málaga Dibós. La acusada, luego de conferenciar con su defensa, aceptó el delito postulando, así, a la aceptación de los cargos atribuidos”, indica el documento legal.

Durante la más reciente edición de ‘Amor y Fuego’, se informó que Natalia Málaga perdió las demandas que mantenía con el hijo de Eva Ayllón, luego de ser declarada culpable y comprobarse que sí rayó los vehículos de Francisco Ayllón y de su pareja, Jessica Zegarra.

Cabe recordar que la exvoleibolista fue acusada en marzo de 2024, luego de difundirse un video en el que se observa claramente que causó daños a los vehículos del hijo de Eva Ayllón, pese a que inicialmente lo negó y sostuvo que solo se había ‘resbalado’. Asimismo, el documento legal detalla los requisitos que deberá cumplir Málaga:

No cometer un delito doloso.

Acudir al registro biométrico cada 6 meses.

Reparar el daño ocasionado, esto es, pagar la reparación civil en la forma establecida.

Según la información difundida, Natalia Málaga deberá asumir el pago de una reparación civil de S/5.000, monto que será cancelado en tres cuotas: la primera de S/2.000 y las dos restantes de S/1.500 cada una.

Por su parte, el abogado de la nuera de Eva Ayllón ofreció mayores precisiones sobre la sentencia emitida.

“Se ha emitido sentencia porque fue producto de un acuerdo, primero con el Ministerio Público y luego con la parte agraviada. Ella se declara culpable de haber rayado el carro de mi patrocinada, a cambio de obtener una reducción de la pena”, manifestó Julio Cesar Barrenechea.