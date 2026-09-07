La tensión entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi quedó en evidencia durante el último episodio de ‘Yaco y el Loco’. La modelo peruana, quien participó como invitada especial, no dudó en reclamarle a su esposo por haber contado públicamente que ella no lo ayudó con una deuda que terminó pagando y que desató una ola de críticas en redes sociales, incluyendo cuestionamientos de Magaly Medina. “Chicas, he tenido que jalar las orejas a Yaco”, comentó Vértiz al subir al escenario.

La ex Miss Perú, quien recientemente reflexionó sobre los desafíos de mantener un matrimonio, aseguró que le cuestionó a Yaco Eskenazi por referirse a asuntos privados de la pareja. “ El último viernes le tuve que decir: ‘¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes que hablar de precios, de montos? ¿Por qué tienes que hablar de mi economía?’. Eso fue lo que pasó ”, contó.

Más adelante, Natalie quiso saber si Yaco había pensado en la conversación que ambos sostuvieron. Ante la pregunta de su esposa, el exconductor de TV reconoció que estaba de acuerdo con lo que ella le había dicho y aseguró que respetaría sus indicaciones. “Te quiero mucho, mi amor, y todo lo que tú digas se cumplirá a carta cabal”, manifestó.

Eskenazi también intervino para precisar que sus declaraciones habían sido parte de una broma. Sin embargo, aprovechó la situación para cuestionar a Vértiz por haber mencionado que hubo un momento en el que él no realizó ningún aporte económico al hogar.

Ante ello, la ex Miss Perú salió en defensa de su esposo y recordó que siempre ha rechazado que lo califiquen como “mantenido”. “Yo lo he defendido a capa y espada diciendo que no es un mantenido porque yo no podría estar con mantenido. Me muero antes”, sostuvo.

Cabe recordar que, días atrás, Yaco Eskenazi fue blanco de críticas por parte de Magaly Medina luego de referirse públicamente a la distribución de los gastos en su hogar. El exconductor contó que suele asumir algunas de las deudas familiares y puso como ejemplo el pago de la operación de una de las nanas de su hijo, quien sufrió una fractura en la clavícula. Sus declaraciones generaron cuestionamientos sobre la situación económica que mantiene con Natalie Vértiz.