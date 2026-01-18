En la más reciente emisión de “Estás en Todas”, Choca Mandros confirmó la salida definitiva de Natalie Vértiz del magazine y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. El conductor explicó que la modelo dejará de ser su compañera por una razón personal de gran importancia.
El presentador dio a conocer la razón de la salida de la esposa de Yaco Eskenazi del programa, señalando que centrará su atención en nuevos proyectos personales.
“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, manifestó Choca.
“Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son 6 años que compartimos con ella, hemos compartido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, agregó.
No obstante, Choca Mandros también le dedicó unas últimas palabras a Natalie Vértiz, dejando en claro que las puertas del programa quedan abiertas para su regreso cuando así lo quiera.
“También nos da mucho orgullo; sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti”, finalizó el conductor de TV.