En la más reciente emisión de “Estás en Todas”, Choca Mandros confirmó la salida definitiva de Natalie Vértiz del magazine y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. El conductor explicó que la modelo dejará de ser su compañera por una razón personal de gran importancia.

El presentador dio a conocer la razón de la salida de la esposa de Yaco Eskenazi del programa, señalando que centrará su atención en nuevos proyectos personales.

“ Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos ”, manifestó Choca.

“ Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son 6 años que compartimos con ella, hemos compartido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena ”, agregó.

No obstante, Choca Mandros también le dedicó unas últimas palabras a Natalie Vértiz, dejando en claro que las puertas del programa quedan abiertas para su regreso cuando así lo quiera.