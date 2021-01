Natalie Vértiz denunció este lunes que personas se apoderaron de su cuenta de Facebook y publican imágenes que no tienen nada que ver con ella. La modelo afirmó sentirse mortificada por lo que sucede en redes sociales.

“Hace poco me he dado cuenta de que me han hackeado y han puesto fotos de chicas en bikini en las historias, entonces, me he quedado realmente helada de cómo hay gente malintencionada que quiere robar algo tan personal como un fanpage, donde yo comunico mis cosas”, afirmó a ‘América Espectáculos’.

Del mismo modo, la esposa de Yaco Eskenazi pidió a sus seguidores tener mucho cuidado con estas plataformas. “Son un arma de doble filo. Así como puede ser tu herramienta de trabajo, que también lo es para mí, es para estar conectada con mis seguidores”, agregó.

Otra mala noticia que dio es que personas inescrupulosas usurparon el nombre de su escuela de modelaje “Modelab” para captar menores de edad y estafar.

“Se han inventado una razón social, un RUC, han pedido fotos a menores de edad y la verdad es que es bastante alarmante. Especialmente para mí, como madre de familia y como dueña de la escuela”, comentó.

