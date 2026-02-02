Nataniel Sánchez sorprendió a sus seguidores con su regreso a Perú. La recordada “Fernanda” regresó para cumplir con la promoción de “Mi Mejor Enemiga”, la película peruana que protagoniza y que llegará a las salas nacionales el próximo 5 de febrero.

Sánchez fue consultada sobre la posibilidad de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpretó a Fernanda de las Casas, uno de los personajes principales de la serie.

La actriz señaló que no ha recibido ninguna oferta para integrarse a la temporada 2026, aunque no descarta nada, ya que siempre está abierta a la posibilidad de regresar a la pantalla.