La bailarina Tessy Linda denunció ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ que fue agredida por Nestor Villanueva, expareja de Flor Polo. Incluso lo acusó de una presunta extorsión de su parte con un video íntimo.

El cumbiambero señaló que la persona que aparece en la grabación, a la cual no se le ve la cara, no es él. “Para empezar esa persona, no soy yo, a mí me causa demasiada molestia que se esté hablando cada rato de mi persona. Yo voy a tomar medidas legales porque no soy yo la persona, deben analizar bien”, indicó.

Según la joven, cuando mantenían una relación, el cumbiambero tuvo un ataque de celos por un stripper.

“Discutimos porque él sintió celos de un compañero de trabajo. Me empezó a decir que eso no hace un señorita, que era una pu... Yo le dije ‘ya’ y traté de abrir mi puerta, él me jalonea y yo me caigo. Él se queda parado insultándome, yo me vuelvo a parar y él me vuelve a jalonear”, contó para el programa de Magaly Medina.

Tessy Linda aseguró tener videos de esa supuesta agresión y denunció que Néstor Villanueva la manipulaba a su antojo, además de hablar mal de Florcita Polo. “Renegaba bastante de ella, decía que no servía para nada, que se iba deshacer de esa familia de m... que no servía ni para la intimidad”, dijo la bailarina.

MIRA AQUÍ: Esposo de Karla Tarazona molesto con Leonard León por negar permiso para viaje al extranjero

Denuncia por chantaje

La bailarina contó que le envían mensajes de chantaje amenazándola con sacar videos y fotos íntimas a cambio de que pague 1500 soles. “Si se llegara a filtrar ese video íntimo yo responsabilizo al señor Néstor Villanueva porque solo lo tenemos los dos, es por venganza”, dijo.

En ese sentido, decidió denunciarlo en la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos, por el delito de violación de la libertad sexual/chantaje sexual.

LO MÁS VISTO:

Patricio Parodi y su tierno gesto en “EEG” tras enterarse que su hermana dio a luz (VIDEO)

“La rabia se le nota”: Magaly Medina le responde a Jaime Bayly por entrevista a Diego Bertie

¿'Maricucha’ es captada discutiendo y tocando el rostro de Andrés Vílchez? (VIDEO)

Paolo Guerrero se pronuncia tras lucirse junto a influencer dominicana Nicole Pérez

Silvio Valencia tras ser despedido de Exitosa por incidente con Christian Cueva: “No se acaba el mundo”