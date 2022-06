Luego que Leonard León se negó a dar autorización para que sus dos hijos con Karla Tarazona viajen a Estados Unidos, el empresario Rafael Fernández se volvió a pronunciar sobre esta decisión.

El empresario dijo que busca ir a vivir a Estados Unidos y los hijos de ella para buscar un mejor futuro para ellos.

“Karla lleva todo el peso encima, trabaja en el día, trabaja en la noche, y eso es lo que fastidia, porque nos encontramos en la condición de llevarnos a las chicos de viaje, y tenemos que cohibirnos porque vienen los problemas”, comentó en ‘Amor y Fuego’ en respuesta a Leonard León.

Karla Tarazona acusó a Leonard León de no pasarle manutención para sus hijos y también de no visitarlos.

“Para mi también es super difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mi también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada, ‘para que te vamos a obligar, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño”, comentó.

“Si quieres ser ausente, perfecto, pero sé un ausente al 100 %, no tomas decisión sobre nada”, sentenció.

