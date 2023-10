Katia Condos y Federico Salazar son una de las parejas más sólidas de farándula nacional. Sin embargo, la popular actriz contó que no todo fue “color de rosa” y hubo un tiempo en el que casi termina su relación con el reconocido periodista.

La popular actriz contó detalles de su relación en el podcast de su amiga y periodista Verónica Linares, en dicha conversación Condos no se guardó nada compartió un difícil episodio que vivió en su relación con el padre de sus tres hijos.

Katia Condos casi termina con Federico Salazar

En la última edición, del podcast ‘La Linares’, Katia Condos reveló que sus relaciones amorosas antes de su esposo fueron bastante cortas, y duraban alrededor de 8 meses. No obstante, la interprete sorprendió al contar que intentó ponerle fin a su romance con Federico Salazar en el primer año de relación.

“ Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de safar varias veces, y a la tercera me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio. Si vuelves a hacerlo (terminarme), ni se te ocurra buscarme ”, dijo en un inicio. “ Yo no creía en el compromiso, me daba miedo. Yo decía: ‘Antes que me dejen, mejor me arranco (…)’. Tenía 28 años, no era tan ‘chibola’, pero seguía ‘coca cola ’”, narró Katia Condos.

Katia Condos en podcast 'La Linares'