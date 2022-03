A través de sus redes sociales, Nicola Porcella dio a conocer que su hijo Adriano sufrió de bullying en el colegio, ya que uno de sus compañeros le dijo que su papá vive en otro país porque lo abandonó.

“Le dijo: Tu papá vive en otro país porque te ha abandonado, pero no quiere decirte. No le digas que yo te he dicho”, es lo que se lee en el pantallazo de WhatsApp, a lo que el exchico reality respondió: “¿Quién le dijo?”, y ella le contó los detalles de lo ocurrido. “Una niña, la que le sacó el dedo medio”, explicó.

Debido a este inconveniente, Nicola se pronunció y contó qué es lo que respondió su hijo. Además, agradeció por tener un pequeño tan noble como Adriano.

“Y Adriano lo único que le respondió fue: Mi papá vive en otro país para que yo esté bien. Gracias Dios por darme un hijo tan noble y con un corazón inmenso, porque esto me duele más a mi que a él”, sentenció.

Nicola Porcella tras incidente en Migraciones: “Una más a mi lista”

A través de unos videos publicados en su Storie de Instagram, Nicola Porcella volvió a pronunciarse sobre el incidente que protagonizó en la cola de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como se recuerda, el viernes 11 de marzo, el exintegrante de “Esto es Guerra” fue insultado por decenas de personas luego que se salteara la cola de Migraciones. El modelo salió a defenderse y aseguró que el personal de dicho organismo lo invitó a pasar primero.

“Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola, no conocía a nadie, una chica se me acerca y me dice: ‘Hola Nicola, ¿Cómo estás? ¿Quieres pasar? Ya normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado y la gente comenzó a gritarme: ¡cómo lo van a dejar pasar a él! pero solo me han dicho pasa”, comentó Porcella.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE