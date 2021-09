A través de su cuenta de Instagram, el integrante de ‘Guerreros México’, Nicola Porcella, le dedicó un tierno mensaje a la madre de su pequeño Adriano, Francesca Lazo.

“Feliz día a una gran mamá y sobre todo gran persona. Eres una increíble mamá y te mereces lo mejor del mundo, Adri no pudo tener mejor mamá que tu”, escribió en sus historias el chico reality.

Luego continuó con: “somos una familia diferente como siempre decimos pero al fin de todo una gran familia”.

Nicola Porcella dice que no vendrá a Perú para revancha de Esto es Guerra con Guerreros México

El chico reality aseguró que no vendrá al Perú para la revancha recientemente anunciada entre el equipo azteca y los miembros de ‘Esto Es Guerra’.

Como se sabe, el pasado 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo el enfrentamiento entre “Guerreros MX” y la selección peruana de “Esto es guerra” en México, resultando ganador el conjunto mexicano. Ahora, el equipo azteca viajar a Perú para una revancha. Al respecto, Nicola Porcella indicó que no regresará a Perú.

Al ser consultado en sus redes, Nicola indicó que tal vez otros miembros sí viajen. “Creo que no. Por lo que he hablado con mi familia, es un 99.9% que no. De repente, los otros chicos sí van, pero lo que soy yo, no”, subrayó.