Hace unos días, Nicola Porcella reveló mediante sus historias de su Instagram que su padre volvió a ser intubado tras contagiarse por la COVID-19. Ahora, el chico reality comentó que se unió a una campaña para la creación de una planta de oxígeno gratuita.

“Me he estado juntando con mucha gente, ya saben, para mi programa digital y gran parte lo voy a direccionar en ayuda en poder ayudar a la gente que lo necesita” , sostuvo en su cuenta oficial de Instagram.

Luego continuó con: “me he unido a Casa Huaycos y a Respira Lurín que van a hacer una Teletón para recolectar para una planta de oxígeno totalmente gratis, espero que puedan colaborar (...) este granito de arena va a servir de mucho”.

CORREO - Nicola Porcella se une a campaña de planta de oxígeno gratuita

CUIDENSE MUCHO DE LA COVID

En anteriores publicaciones, Nicola Porcella hizo un llamado a todos sus seguidores a cuidarse de la COVID-19.

“Pasaba por acá para decirles que se cuiden mucho, a su familia. En verdad, no saben lo difícil que es tener un familiar en UCI, ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama, a mi papá lo han tenido que volver a entubar, es un proceso largo, no respira”, dijo en la mencionada red social.

