Aunque ya tiene una innegable experiencia actoral en televisión, Nicolás Galindo sostiene que está emocionado con la acogida que tenido el villano Eus de Souza en el melodrama “Luz de Luna”, de Del barrio Producciones. “A pesar de que mi personaje es el malo de la novela recibo muy buenos comentarios de la gente. A mí me da mucha alegría y me enorgullece mucho”, admite el actor.

“Luz de Luna” ha tenido más éxito del que se esperaba porque se alargaron los capítulos…

Creo que Michelle (Alexander) conoce bien a su público, sabe muy bien cuál es la fórmula y aunque siempre tiene telenovelas muy vistas, esta en particular viene siendo muy exitosa, y eso me llena de orgullo.

Al tener tanto éxito con este malvado, ¿te da algo de temor que se te pueda encasillar en el papel de villano?

No me da miedo. Es normal que ahorita la gente me asocie con eso por estar en una telenovela de emisión diaria y en el horario estelar. Me gusta mucho hacer personajes malvados, me divierte mucho de verdad, eso es lo paja de esta carrera, que te permite mostrar diferentes facetas.

¿No te hace ruido la idea?

Entiendo la pregunta porque siempre que haces algo, te lo preguntan. He hecho de galán y de gay, y en ambos casos me han preguntado. Es normal que, momentáneamente, la gente te asocie o te encasille.

Algunos actores afirman que interpretar a un villano tiene un gustito particular…

En las telenovelas, a los villanos les dan las características más extremas, y hacen cosas que nosotros nunca haríamos en nuestra vida cotidiana, explorar eso en la ficción es interesante y entretenido.

Paralelamente, por estos días también estás en la pantalla grande con “Doblemente embarazada”, aunque es una película que ya se había grabado antes del inicio de la pandemia…

Se acaba de estrenar en un contexto difícil, se iba a estrenar en abril del 2020 y por obvias razones esto se fue postergando. Evidentemente la gente no está yendo mucho al cine, ese es un problema con el que aún tenemos que batallar.

Es una tarea complicada transmitir la idea de que un espacio como el cine es un lugar seguro.

Yo entiendo que es una tarea difícil. Estamos contentos de que ya se haya podido estrenar pero también no voy a negar que tengo sentimientos encontrados, con respecto a lo que estamos viviendo. Me hubiera gustado estrenar esta película en condiciones normales para que la gente reviente las salas porque, además, ir al cine y ver una película es una experiencia completamente distinta, es más chévere que verlo en tu casa.

Hablando de la ficción que se ve en casa, ¿cuál es tu reflexión respecto al auge de las plataformas?

A mí me gusta, soy un consumidor de las plataformas, porque uno realmente puede ver lo que quiere, ya no está sujeto a señal abierta o al cable. También creo que hay un público que todavía, en el futuro cercano, va a seguir consumiendo televisión abierta y su novela de las 8 o 9 de la noche porque es normal y cultural. Esos cambios no se dan tan rápido, pero es innegable que el traslado a las plataformas es el camino.

Nicolás Galindo

37 años. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevó talleres de formación actoral con Marisol Palacios, Aristóteles Picho y Roberto Ángeles. Actualmente trabaja en teatro, cine y televisión.