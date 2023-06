Nicole Akari revela que la mamá de Yahaira Plasencia quiso botarla de programa de Willax: Se me cayó, señora

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, hoy martes 13 de junio, Nicole Akari habló del enfrentamiento que tiene con Yahaira Plasencia, a quien acusó de no haberle devuelto unos pendientes de brillantes.

La asesora de imagen contó que esta incómoda situación empezó cuando ella reclamó en el programa ‘América Hoy’ a la salsaera por no ser agradecida con una diseñadora de modas que le había mostrado algunas prendas de vestir.

Por ese motivo, Rodrigo González le consultó a Akari si es cierto que la salsera llamó a Deisy Córdova, productora del programa ‘Hablemos de belleza’ y dueña del spa ‘Motivos’, para que la saque del espacio televisivo.

“¿Es verdad que Yahaira llamó a la dueña del programa para que te eche?”, preguntó el ‘Peluchín’, a lo que la experta en moda respondió que fue la madre de la cantante, Gloria Quintanilla, quien hizo el pedido.

“ Por lo que salió en televisión el comentario, tuvo el descaro porque para mí eso me parece un descaro, llamar por teléfono. Pero la mamá (de Yahaira) llamó a Deisy Cordova a insultarme, es la dueña de ‘Motivos’, y a decirle que si yo estaba en esa peluquería, que ella y su hija no podían pisar el mismo lugar en el que yo estaba ”, manifestó Nicole.

En esa línea, la asesora de imagen expresó que al enterarse, se decepcionó de la madre de Yahaira; pues siempre tenía palabras de aliento cada vez que la veía con su hija antes de un evento.

“ Señora usted a mí en ese momento se me fue al piso. Usted que siempre me echó flores cada vez que trabajaba con su hija, siempre me decía que era lo máximo y yo la admiraba por el cariño que tiene con los animales ”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR