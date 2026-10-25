La cantante y compositora peruana Nicole Favre anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, “1998″, previsto para el próximo 11 de noviembre de 2026. La producción marcará una nueva etapa en su carrera como artista independiente, luego de varios años de actividad musical en México.

Como parte de este lanzamiento, Favre ofrecerá un concierto en Lima el jueves 3 de diciembre, en el Centro de Convenciones Leguía, donde interpretará las canciones de su nuevo trabajo junto con temas de su repertorio anterior.

Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

1998: el nuevo álbum de Nicole Favre tendrá 17 canciones

El título del disco hace referencia al año de nacimiento de la artista, quien eligió esa fecha como punto de partida para una producción que representa una nueva etapa personal y profesional.

Según el comunicado de prensa, “1998″ estará compuesto por 17 canciones escritas íntegramente por Favre, entre las que destacan Mi Fan, Fake It y el sencillo 223, presentado como uno de los temas principales del lanzamiento.

“Nací en 1998 y pasé 28 años mirando estrellas, y hoy me toca ser una de ellas”, expresó la cantautora al referirse al significado de su nuevo proyecto.

La producción estará orientada al pop y constituye su regreso al mercado discográfico bajo una propuesta independiente.

Nicole Favre regresa a Lima tras su etapa musical en México

Durante su trayectoria, la artista desarrolló parte de su carrera en México, donde amplió su presencia en la industria musical.

En 2020, Favre firmó con Universal Music México y posteriormente mantuvo una vinculación profesional con Sony Music Publishing, de acuerdo con la información difundida por su equipo.

La cantante también ha realizado colaboraciones con artistas como Joey Montana, Moderatto, Morat, Danna Paola, Kya, Antonio José y Olivia Wald.

Su regreso a Lima incluirá una presentación como solista en la que buscará reunir distintas etapas de su carrera musical.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Nicole Favre en Lima?

La presentación está programada para el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Centro de Convenciones Leguía, ubicado en la avenida Arequipa 834, en Santa Beatriz, Cercado de Lima.

Según la descripción del evento publicada en Teleticket, el espectáculo contará con banda en vivo, bailarines e invitados especiales.

La artista interpretará canciones de 1998, así como temas conocidos de su repertorio, entre ellos Candela y Dime.

Entradas para Nicole Favre en Lima: precios y cómo comprar

Las entradas se comercializan a través de Teleticket. La plataforma presenta tarifas regulares y una modalidad de preventa para el concierto.

Presentación del álbum “1998″

3 de diciembre de 2026

8:00 p.m.

Centro de Convenciones Leguía

Tipo de entrada Precio publicado Concierto (regular) S/ 100 Concierto y Meet & Greet S/ 180 Conadis S/ 80 Preventa, concierto S/ 85

La preventa figura vigente hasta el 9 de noviembre de 2026, sujeta a disponibilidad.Ver entradas en Teleticket

La organización señala que las puertas se abrirán desde las 6:30 p.m. y que el concierto tendrá una duración aproximada de dos horas.

El evento es apto para todos los públicos, aunque los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable. La ticketera indica que no se permite el ingreso de menores de cinco años.

Una nueva etapa en la carrera de la cantante peruana

Con el lanzamiento de «1998», Nicole Favre busca desarrollar su propuesta musical de manera independiente y presentar composiciones propias ante el público peruano.

El concierto del 3 de diciembre será una oportunidad para escuchar por primera vez en vivo las canciones de esta producción, además de repasar temas publicados a lo largo de sus nueve años de trayectoria.

La artista también comparte novedades sobre sus lanzamientos y presentaciones mediante su cuenta oficial de Instagram, @nickifav.