El concierto de Gorillaz en Lima cambiará de escenario, según informó la productora One Entertainment. El espectáculo, que forma parte de la gira The Mountain Tour 2026, ya no se llevará a cabo en Arena 1 Park, en San Miguel, sino en Lurín Live, situado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, cerca del puente San Pedro.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la productora precisó que el concierto se realizará el lunes 23 de noviembre, tal como estaba previsto. Asimismo, indicó que los boletos comprados con anterioridad conservarán su validez y no será necesario efectuar ningún procedimiento adicional.

La reubicación del concierto se da luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara Arena 1 Park por incumplir los protocolos de evacuación durante el primer show de Robbie Williams en Lima.

Pese a que el concierto de Gorillaz en Lima ya había alcanzado el sold out, la productora anunció que pondrá a disposición del público nuevas entradas tras el cambio de recinto. Los boletos estarán disponibles desde el jueves 22 de octubre, a partir de las 10 a.m., a través de Ticketmaster.

“El concierto del lunes 23 de noviembre se realizará en Lurín Live para garantizar la realización del evento. Las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas, sin necesidad de realizar ningún trámite”, indica el comunicado.

Asimismo, One Entertainment informó que se habilitarán espacios de estacionamiento para la venta y se ofrecerán facilidades para que el público pueda regresar tras finalizar el concierto.

No obstante, la productora aún no ha informado si ofrecerá reembolsos a los asistentes que adquirieron sus entradas, pero no puedan acudir al concierto debido al cambio de recinto.