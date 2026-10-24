Lejos de sus hijas y dispuesto a aceptar distintos empleos para salir adelante, Robotín busca ganarse la vida en Estados Unidos.

Durante una entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’, el cómico expresó cuánto extraña a su familia y aseguró que espera reencontrarse pronto con las menores.

“Un saludo para mis hijas hermosas que me están mirando. Papito está esforzándose por aquí. Las extraño mucho, pronto estaré con ustedes”, manifestó durante una videollamada. Antes de enviarles el mensaje, tuvo que contener las lágrimas al hablar de ellas.

Actualmente, Robotín reside en Los Ángeles, donde combina sus presentaciones en el muelle de Santa Mónica con trabajos de jardinería, albañilería y lavado de vehículos.

Cabe mencionar que también está laborando como mozo y contó que varios compatriotas lo han contratado para realizar labores de jardinería.

“Yo hago el trabajo de jardinería. Varios peruanos me han contratado; aprovecho y me dan mi día. Todo lo que salga es bienvenido”, relató.

Antes de establecerse en Los Ángeles, el artista intentó trabajar en Times Square, en Nueva York, y también buscó oportunidades en Nueva Jersey. Sin embargo, señaló que tuvo que retirarse de ese concurrido lugar porque otros artistas le indicaron que no podía trabajar allí.