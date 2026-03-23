Empezó su carrera como cantante interpretando música soul, pero su vida cambió cuando un integrante de su banda le pidió, casi como una súplica, que escuchara salsa. Nora Susuki, cuenta a Correo, que cuando descubrió ese género musical, su vida cambió.

“Poco después, cuando todavía era estudiante universitaria, viajé a Nueva York en los años 80. Allí, en un pequeño club de salsa, tuve la increíble oportunidad de ver en vivo a Oscar D’León, me quedé totalmente impactada; la energía, el ritmo y la pasión me envolvieron”, dice la cantante, que cuenta los días para su participación en “¡A Succar Pa´ Celebrar!" el concierto de Tony, Mimy y Kenyi Succar que se presentará el sábado 9 de mayo en el Costa 21 de San Miguel.

¿Cómo superaste la barrera del idioma para interpretar la salsa cuando no manejabas el español?

Al principio transcribía las canciones en katakana para poder cantarlas siguiendo la pronunciación. Pero pronto sentí que necesitaba algo más profundo: quería comprender cada letra y cada historia detrás de la música. Por eso empecé a estudiar gramática con cursos de español en la radio y la televisión, con atención para sentir la música en su idioma original.

¿Cuál fue el mayor desafío al tratar de transmitir el “sabor” caribeño siendo La Orquesta de la Luz una agrupación conformada totalmente por japoneses?

El mayor reto fue el ritmo. En Japón no estamos acostumbrados a la compleja cadencia de la salsa. Dominar la clave, que es la base de toda la música, y aprender los ritmos afrocaribeños se convirtió en un verdadero desafío que exigía concentración, disciplina y pasión. Cada ensayo era un combate entre mi intuición y los nuevos sonidos que tenía que incorporar.

¿Qué sentiste la primera vez que la Orquesta de la Luz tocó en Latinoamérica y viste la reacción del público?

Nuestra primera presentación en el extranjero fue en Nueva York. Cuando subimos al escenario y empezamos a tocar frente al público latino que vivía allí, al principio nadie se movía; simplemente nos miraban con unas caras de sorpresa. En ese momento sentí mucho miedo de que nuestra música no fuera aceptada. Sin embargo, algo cambió a partir de la cuarta canción. Poco a poco la gente empezó a moverse, luego a bailar, y al final del show todo el lugar estaba lleno de energía, eso me conmovió profundamente.

“Salsa Caliente del Japón” se convirtió en un himno. ¿Esperaban ese nivel de éxito internacional en los años 90?

No, para nada lo esperábamos. Incluso el productor Sergio George nos decía con total seguridad que una canción así no vendería nada. Yo, por mi parte, jamás me habría imaginado que una canción con un mensaje tan fuerte pudiera convertirse en un éxito de tal magnitud. Cada vez que pienso en aquel momento, todavía me asombra cómo nuestra música logró tocar a tanta gente.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el productor y músico Tony Succar?

Tony es una persona verdaderamente dulce y atenta, y además un amigo excepcional. Es un músico y productor extraordinario, y lo que lo hace aún más especial es que combina la disciplina y el esfuerzo de un japonés con el corazón ardiente y la pasión de un peruano. Trabajar con él es siempre una inmensa alegría para mí.

"Tony Succar es un músico y productor extraordinario, y lo que lo hace aún más especial es que combina la disciplina y el esfuerzo de un japonés con el corazón ardiente y la pasión de un peruano", dice Nora Susuki.

¿Qué sentiste al recibir el reconocimiento de la Academia por participar de ‘Alma, Corazón y Salsa’.

Sentí mucha gratitud con Tony y toda su familia, antes de ese concierto, el plan original era que participara en tres canciones, pero Tony me pidió que me uniera a dos más, y así terminé colaborando en cinco temas. Poder participar en el duelo de improvisación de la legendaria Celia Cruz, reina de la salsa, fue un verdadero honor que jamás olvidaré.

¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva de la salsa tras más de 40 años de carrera?

Al principio cantaba por pura admiración hacia la salsa, dejándome llevar sólo por la emoción del ritmo y la alegría de la música. Al cabo de los años siento que la salsa es mucho más que música: es un puente capaz de unir a personas de todo el mundo.

¿Qué consejo le darías a los músicos asiáticos que buscan incursionar en géneros tropicales?

Siempre mantengan el respeto por los maestros que nos precedieron, quienes nos enseñaron el camino, pero al mismo tiempo, atrévanse a crear música hermosa aportando su propia originalidad, su propio sello como asiáticos. Es ese equilibrio entre tradición y creatividad lo que da vida a cada interpretación y permite que nuestra voz se escuche auténtica en cualquier rincón del planeta.

¿Qué sigue para Nora Suzuki y la Orquesta de la Luz en el futuro cercano?

Tenemos programada una gira por México a finales de mayo, y a comienzos de junio, Sony lanzará nuestro álbum de grandes éxitos a nivel mundial. ¡Estamos ansiosos por volver a Perú y sentir de nuevo la energía del público en vivo! Cada canción será un reencuentro y una celebración de todo lo que hemos vivido y de la música que nos une.