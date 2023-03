Olenka Cuba salió en defensa de su pareja actual, Leonard León, y se defendió de las críticas de la conductora de “Prendete”, Karla Tarazona, quien la calificó de “conformista”.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de la última hija del cumbiambero se mostró sorprendida por haber sido mencionada en el programa de espectáculos. “Pucha, que recién me entero que me han dedicado tiempo en un programa que nadie ve y que no sabía que existía”, expresó.

En su mensaje, Cuba continuó asegurando que no tenía enemigas ya que considera que para eso necesitaba tener algún sentimiento. “Con esto acabo este circo porque ya me aburre y si me convierto como leona es porque meten a mi hija de las cosas que sus padres les damos y tenemos todos el derecho de darle lo que nos plazca”, indicó.

En otra ‘storie’, publicó los depósitos que habría hecho el cantante para sus hijos mayores. “¿No se aburren? Ya se les ha dicho que si cumple y no entienden”, señaló la pareja de León.

“Nunca damos explicaciones por eso que no creen lo que decimos, porque la gente piensa que uno le tiene que demostrar y no es así. Las cosas siempre se tienen que resolver en cuatro paredes , pero bueno, hay gente a la que le gusta hacer todo público”, agregó.

