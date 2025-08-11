Onelia Molina no cierra la puerta al matrimonio con Mario Irivarren y asegura que es “el amor de su vida”. Esta declaración llega tras confirmar su reconciliación con un beso en vivo durante una reciente emisión de “Esto es guerra“.

La odontóloga recordó que Irivarren se encontraba en “una situación incómoda” cuando declaró que no tenía planes de casarse. No obstante, dijo que entiende su postura, ya que él “no cree en Dios”. Peso a ello, indicó que ya conversaron al respecto y aclaró que, para ella, el matrimonio forma parte de sus planes.

“ Sobre el matrimonio, va de la mano de las creencias. Mario no cree en Dios. El tema del matrimonio, yo lo entiendo. Lo hemos hablado y él dice que todo lo que me haga feliz (lo hará) y si quiero casarme, pues sí (él lo hará). Para mí, casarme si es una opción, porque yo sí creo en Dios ”, expresó la modelo en “América Hoy“.

En esa línea, Onelia Molina señaló que estaría dispuesta a casarse por lo civil, aunque aclaró que, por ahora, una boda no figura entre sus prioridades como pareja. “Civil, sí (me caso). Ahora definitivamente no es prioridad”, afirmó.

Al ser preguntada si le gustaría tener una boda similar a la de Alejandra Baigorria y Said Palao, Onelia Molina respondió: “ No como la boda de Alejandra, pero sí, en su momento, me gustaría casarme y formar una familia, porque siento que vengo de una familia hermosa ”.

Mario Irivarren tras pasar un fin de semana con Onelia Molina: “No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón”

Mario Irivarren admitió que todavía siente un gran cariño por Onelia Molina, tal como lo reveló en la última edición de “Esto es Guerra”. El chico reality respondió a varias preguntas sobre su vida personal, incluyendo su posible reconciliación con la modelo tras el viaje que realizaron a Chile.

“Se rumorea que el viaje a Chile que tuviste con Onelia, fue para oficializar una reconciliación”, expresó Mathías Brivio.

“Los temas personales son complicados. Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber. Pero algo que puedo afirmar es que indiferentemente de lo que pase entre Onelia y yo, ella siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca, siempre la voy a recordar como mi amor”, respondió Irivarren.

Luego, el conductor le pidió a Irivarren que le dedicara unas palabras a Onelia. Sin dudarlo, él abrió su corazón y volvió a ofrecerle disculpas públicas.

“No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón, yo sé que no fue mi intención. Pero finalmente son mis actos, la hice pasar momentos muy feos durante estos meses que no se merecía. Onelia es una persona noble, de buenos sentimientos y de gran corazón”, sostuvo el conductor del podcast “Good Time”.

“Ella no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó y ese es un dolor que me acompaña todos los días, es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome”, añadió.

En su emotivo mensaje, el chico reality reiteró sus disculpas a Onelia, reconociendo que no puede “cambiar el pasado”.

“Jamás quisiera causarle ningún tipo de daño o dolor a las personas que quiero, en específico en este caso a Onelia. No puedo viajar al pasado y borrar lo que pasó, pero que sepa ella y lo sepan todos, que de lo más profundo de mi corazón, le pido disculpas por cada segundo triste que haya pasado por mi culpa”, manifestó.