Paco Bazán estuvo en el podcast de Magaly Medina y reveló que tuvo un tercer hijo producto de una relación extramatrimonial y que su esposa no ha podido perdonarlo.

De acuerdo con el conductor de televisión, eso ocurrió cuando estuvo separado de su esposa Janice.

“ Hay algo de lo que no hablas Paco, tú tienes 3 hijos y ¿Uno de ellos es producto de una relación extramatrimonial?”, cuestiona la urraca. “Estabamos separados, sí (¿Volvieron a juntarse?) Sí, claro (¿Ella logró perdonarlo?) Creo que no ”, expresó el exfutbolista.

En otro momento de la charla con la ‘Urraca’, Bazán habló sobre su familia. “ No tengo la figura de ella (mi esposa), pero tengo tres hijos y una relación extraordinaria ”.

Paco Bazán reveló la razón por la que se separó de su esposa y por qué hizo un voto de castidad a Dios

Desde hace algún tiempo, el popular exfutbolista Francisco Bazán, conocido como ‘Paco’ Bazán está decidido a recuperar su matrimonio con su esposa Janice. El comentarista y conductor televisivo sorprendió al confesar que con el objetivo de lograrlo optó por la castidad y se ha vuelto devoto a Dios.

En una entrevista en el programa Erick y Gonzalo, el ex arquero de Universitario de Deportes reveló que decidió no “tocar a ninguna otra mujer que no sea su esposa”, mientras espera que pueda salvar su matrimonio.

¿Por qué Paco Bazán y su esposa Janice están separados?

En una entrevista en el podcast ‘Confesiones de Blanca Ramírez’, Bazán reveló que conoció a Janice en una visita sorpresa mientras militaba en el Juan Aurich de Chiclayo en 1999. Fue el compañero de equipo de Bazán, Gustavo Vasallo, quien lo llevó a la casa de su enamorada, donde conoció a Janice, con quien terminaría casándose.

“Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un click”, contó.

A pesar del encuentro, Bazán no inició una relación inmediata con Janice, ya que estaba centrado en su carrera deportiva y ella aún estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, años después, se reencontraron y comenzaron su relación.

El exarquero contó que su madre le dijo que él se casaría con Janice con tan solo verla. “Mi mamá tenía el sexto sentido muy pronunciado. Me preguntó quién era esa chica, y me dijo: ‘Con ella te vas a casar y será la madre de mis nietos”, narró. La pareja se casó en 2005, cuando Bazán tenía 23 años de edad.

Bazán lamentó que la presión de sus amigos lo llevó a tener una vida de soltero, a pesar de estar casado con Janice, lo que causó problemas en su matrimonio.

“Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísima”, contó.

“Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”, agregó.

Arrepentido de no haber valorado a su esposa

En otro momento, el conductor de televisión reflexionó sobre el tiempo que estuvo con su esposa y en todo lo que perdió. “Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, exclamó.

Por otro lado, Bazán expresó que encontrar el camino de Jesús le salvó la vida. “Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado… Si me daban una pistola, yo me disparaba (…) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme”.

El popular exfutbolista dijo tener fe en que un matrimonio puede reconstruirse tras una infidelidad. “Yo sí creo que de un matrimonio roto por una infidelidad o por lo que sea, hay restauración si existe arrepentimiento (…) Hoy estoy en abstinencia de alcohol, sexo y malas amistades. Nunca fui más libre”, comentó. Finalmente, también reveló que es padre de un tercer niño, fruto de una relación fuera de su matrimonio.