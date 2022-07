Paco Bazán estuvo en el set del programa de Magaly Medina, para contar detalles de una supuesta pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado.

“Se juntaron en un salón en una oficina y la peor parte se lo llevó Farfán (...) hay dos versiones, una versión que dice en una separación de Paolo Hurtado, las redes fueron hackeadas y ahí la selección le decía cachudo. La otra versión dicen que es por una embajadora”, expresó Paco Bazán.

Tras las declaraciones de Paco Bazán, Magaly Medina le agradeció su presencia y dio paso a la siguiente nota donde un médico estético arremete contra Janet Barboza.

Por ese motivo, el exfutbolista se mostró desconcertado por la fugaz entrevista: “¿Qué, así de rápido?”.

“Así de rápido Paco. Hoy día estamos embalados, tengo otra bronca mucho más grande con un cirujano que le respondió a la Retoquitos”, respondió rápidamente Magaly.





Paco Bazán reveló que Jefferson Farfán no va a entrenar porque tiene la cara hinchada

El exarquero y presentador del programa “El Deportivo” reveló que una fuente cercana a la ‘foquita’ le confirmó que el popular ‘caballito’ le pegó al delantero y dio los motivos por los que Jefferson Farfán no está yendo a Matute para entrenar.

Según Paco Bazán, Jefferson Farfán no va a entrenar debido a que tiene la cara hinchada tras la paliza que se dio con Paolo Hurtado. No solo eso Jefferson Farfán está muy avergonzado, pues él llevó la peor parte de esta pelea con el nuevo jale de la blanquiazul.

“Tengo información del entorno de Jefferson Farfán. Hoy no fue entrenar parece que está hinchado. Yo tengo una versión, he conversado con una persona muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la ‘mecha’ y que lo han ‘gomeado’”, señaló en su programa “El Deportivo”.

“Está tan avergonzado que no ha ido a entrenar. Lo cierto es que el hincha blanquiazul está molesto con Jefferson porque siente que no juega, está lesionado, no se sincera y gana harto billete. Dice que le duele la rodilla pero la carga a Jazmín Pinedo, no frena mucho la vida nocturna. No hay compromiso y encima sería de los que parte el vestuario”, añadió Paco Bazán.





