Paco Bazán decidió pronunciarse por el ampay de Jesús Alzamora, quien fue captado por las cámaras del programa de Magaly Medina, besando a una misteriosa joven que no es su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil.

Durante su programa de YouTube ‘Ni loco ni santo’, Erick Delgado le afirmó que sabía que ya conocía de las imágenes que evidenciarían una presunta infidelidad del expresentador de televisión a la madre de sus hijos.

“Yo me he enterado por las promociones. Yo recién me entero. Yo trabajo en el canal pero en ‘El Deportivo’, no en el programa de Magaly Medina”, respondió Paco.

Asimismo, el exarquero indicó que no hablará del ampay del también actor por respeto a María Paz. “ Yo no me alegro de esto, no tengo anda qué decir, soy respetuoso, sería un imbécil de mi parte hacer un comentario desde la venganza porque voy a afectar a una mujer, tengo que empatizar con lo que puede estar sufriendo su esposa, tengo que ser responsable no con el señor sino con la señora ”, sostuvo.

“ No tengo nada en contra de ellos, en contra de su familia, como tampoco lo tuve, como lo pude demostrar en el programa en el que hablé de él ”, refirió.

Además, Paco Bazán volvió a asegurar que no tenía idea de las imágenes de Alzamora engañando a su esposa.

“He visto lo que todos han visto pero en esta oportunidad, porque hay un tema puntual, yo soy bruto de brutos pero también soy un tipo considerado. Quieres que yo me alegre porque el tipo se ha mostrado, porque su esposa está sufriendo, jamás”, manifestó.

Posteriormente, el conductor dijo que no tomaría esta situación como personal, pese a que Jesús Alzamora arremetió contra él en su podcast.

“En una situación que ha sido tan difícil, que me han dicho tantas cosas, yo esto no lo puedo hacer personal, yo no, tú sí, la gente sí, pero yo no, no lo puedo hacer personal y eso habla de respeto, yo respeto a Pazita. No es que quiera pegarla de fariselo, en este momento tengo que mantenerme al margen, por respeto a una mujer, a una madre de familia, es una persona que conozco de muchos años, todo mi respeto con ella, y porque le he mandado una carta notarial pidiéndole que se retracte”, concluyó Paco Bazán.