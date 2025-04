Pamela Franco afirmó que su actual pareja, Christian Cueva, tiene “un corazón bonito”, pues ella más que nadie conoce al futbolista.

“ ¿Qué le puedo decir? Él es una gran persona, esté yo o no en su vida. Le he dicho que es una persona con un bonito corazón, por eso me enamoré de él ”, señaló la cantante.

Luego de oír las declaraciones de Pamela Franco, Magaly Medina le recordó los episodios de violencia física de Cueva contra su aún esposa Pamela López.

“ Esta mujer ya me da pena, no puede haber una mujer más ciega (...) Miren, ese es su bonito corazón, ella dice que siga brillando, que tiene para más, para más... ”, comentó la “Urraca”.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” expresó su indignación ya que la cumbiambera se “olvidó” del escándalo del futbolista.

“ Una mujer cómo puede justiciar la violencia y la agresión hacía otra congénere y decir que ‘es que él tiene un bonito corazón’... sin comentarios, qué lindo corazón ”, concluyó.

Pamela Franco revela que la enamoró de Christian Cueva: “No es el físico, es más allá”

Pamela Franco dio detalles de su relación con Christian Cueva y reveló que se enamoró de él por su personalidad y no su apariencia.

“Cueva es una persona que tiene mucha energía y química conmigo. Nos conectamos bien y tenemos muchas cosas en común. Venimos desde abajo, nuestras familias se conocen de toda una vida y hay un montón de cosas en que nos parecemos”, sostuvo la cumbiambera en el podcast “Ouke”.

La cantante resaltó la personalidad del futbolista, pues un factor importante en su relación.

“Además, es recontra chistoso y a las mujeres nos gusta que nos hagan reír. No es el físico, es más allá”, añadió.

Además, Franco contó una anécdota sobre la participación del popular “Aladino” en el videoclip de su canción “Escándalo”.

“Lo contraté. Gratis no fue. A mí todos me dicen su ‘bolito’, me pasó su número de cuenta, todo está facturado, tiene que trabajar”, manifestó entre risas.