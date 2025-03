Pamela Franco salió al frente luego de que Pamela López revelara que Janet Barboza le contó que la cumbiambera habría perdido un hijo de Christian Cueva.

“ Salir a nivel nacional a exponer algo tan delicado sin pruebas y decir ‘porque me contaron’ ”, declaró la cantante.

También señaló que Barboza había afirmado que “le compraron una casa”.

“ Que me demuestre que me compraron una casa. Yo no tengo nada en contra usted, no sé en que te basas en decir tantas mentiras ”, expresó.

“ Hay cosas y cosas. Yo he vivido en la casa de Nilver Huárac y he escuchado muchas cosas de ella; sin decir algo así. No me atrevería a decir algo así ”, agregó.

Pamela Franco habría perdido un hijo de Cueva: Pamela López revela que Janet Barboza se lo confesó

En el primer episodio de ‘El Valor de la Verdad’, Pamela López confesó que Janet Barboza le reveló que Pamela Franco había perdido un hijo de Christian Cueva.

“Entre tantas cosas que ella me contaba (Janet), me menciona que Cueva habia perdido un hijo con la que era su amante, la señora Franco”, expresó.

Asimismo, dijo que se lo consultó a Cueva, pero él lo negó.

“Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad”, manifestó. Además, indicó que no tiene manera de comprobar este hecho.

“Es algo bastante delicado y en qué circunstancias lo perdió, muchas interrogantes, lo martirizaba preguntándole eso y ella decia que era mentira. Nunca dio su brazo a torcer”, aseguró López.