Pamela Franco sorprendió al hablar sobre el futuro de su relación con Christian Cueva durante su participación en el programa de “La Chola Chabuca”. Aunque la pareja lleva más de un año de relación, la cantante dejó en claro que una boda no está dentro de sus planes.

La artista contó que en algún momento llegó a conversar con el futbolista sobre la posibilidad de matrimonio. Sin embargo, explicó que, tras evaluar su situación actual, decidió dejar de lado esa idea y enfocarse en otras prioridades de su vida personal y económica.

“ Ha hablado de la posibilidad de casarse. Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije: ‘No me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre’ ”, manifestó Franco.

Pese a lo revelado, Pamela precisó que el tema no ha sido conversado de forma oficial con Cueva, y que ambos tienen claro el contexto que atraviesan en la actualidad.

En el diálogo, la cantante señaló que no ve conveniente plantear una boda en este momento, debido a que aún hay situaciones personales por resolver. En esa línea, indicó que prefiere ser prudente y no ilusionarse con proyectos que, por ahora, no considera viables.

“ No, mira, fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mí me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar ”, indicó.

Aunque por ahora descartó el matrimonio, Pamela Franco reveló que sí ha abordado con Christian Cueva el tema de formar una familia. En ese sentido, indicó que ambos tienen el deseo de tener un hijo, pero que prefieren esperar a consolidar primero su estabilidad.

“Eso sí es un tema que sí lo hemos hablado, pero bueno, por eso es que le estamos empujando un montón a la chamba, porque tú sabes que tener un hijo es una responsabilidad muy grande, así que nos estamos esperando para tenerlo todo a mi lado”, sostuvo.

Más adelante, durante el programa conducido por La Chola Chabuca, cuando se comentó la posibilidad de un embarazo a futuro, la artista reaccionó entre risas y exclamó: “¡Yo también quiero un bebé!”.