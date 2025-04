Pamela Franco atraviesa un gran momento profesional con su nueva canción Hasta el fin del mundo, que interpreta junto a Christian Cueva. El tema se ha convertido en número uno del ranking nacional de radios, lo que la ha llevado a agradecer públicamente a sus seguidores por el apoyo.

Sin embargo, la alegría musical ha sido opacada por una reciente acusación. La bailarina Xiomara Tello señaló a la cantante de haberla tratado de forma racista, algo que Pamela ha salido a desmentir de inmediato a través de sus redes sociales, donde compartió conversaciones que, según ella, demuestran que siempre mantuvo un trato cordial y respetuoso.

“Una persona a la que ‘supuestamente’ yo traté mal, no me va a escribir de esta manera. Yo SIEMPRE mantuve un trato cordial y respetuoso. No entiendo cómo muchas personas con tanta ligereza pueden mencionar mi nombre para tener vitrina”, declaró Franco.

La cantante adelantó que no dejará pasar esta situación y anunció medidas legales. “He sido tolerante por mucho tiempo, pero ya no más. Tomaré las acciones correspondientes”, afirmó.

Por su parte, Christian Cueva, pareja de Pamela y también parte del éxito musical, le expresó su total respaldo: “Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando cada una de tus tormentas… Te amo”.

Pamela Franco formará parte del Festival Salsero por el Día del Trabajador, que se realizará este 30 de abril en la explanada de la Costa Verde. También se presentarán La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Alexander Abreu, Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Son Tentación, Combinación de la Habana, Josimar y su Yambú, y Barrio Fino. Las entradas están a la venta en Teleticket.