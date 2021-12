El último jueves Pamela Franco se mostró arrepentida de los piropos que le mandó a Anthony Aranda cuando fue entrevistada en Mujeres al Mando, ya que despertó dudas sobre su relación con Christian Domínguez.

“Después ya me puse a pensar y dije ‘cónchale’... yo creo que aquí no es el término que utilicé, se trata de la persona”, mencionó la cantante de ‘Puro sentimiento’ cuando fue consultada en Amor y Fuego, después de indicar que el ‘Gatito activador’ de Melissa Paredes tenía “una mirada tan penetrante” que la hacía salir corriendo.

Es por eso que la artista remarcó que sus declaraciones fueron malinterpretadas, ya que lo hizo en contexto de broma.

“No me imaginé esa magnitud porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo amo a mi familia, amo a Christian, lo respeto un montón y jamás en la vida se me pasaría por la mente faltarle el respeto, ni siquiera con la palabra, menos con el pensamiento y menos como lo han querido poner, como que ‘oye, ten cuidado’, jamás en la vida”, sostuvo.

Además, indicó que para ella el primer lugar de su vida es su familia y que los demás pueden esperar “de lejitos nomás”.