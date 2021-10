Pamela Franco visitó este martes el set de “En Boca de Todos” y se mostró afectada por las recientes declaraciones de Nílver Huárac, quien acusó a la cantante de haberse retirado de “Alma Bella” pese a que aún tenían un contrato de por medio.

Tula Rodríguez le consultó a la pareja de Christian Domínguez sobre qué fue lo que pasó entre ella y el productor. “‘Pamela de alguna manera esta situación se ha generado porque tú, supuestamente. abandonaste el grupo”, interrogó Rodríguez.

Ante la consulta, Pamela reconoció que no se sentía bien por lo acontecido, y aseguró que sería la última vez que se refería al tema.

“No me siento bien es la última que voy a hablar algo, no te lo voy a perdonar porque esto ha sido personal”, manifestó en un inicio. “Para ti, Nílver Huárac esto es un juego (...) tú sabes que desde que me conociste que yo soy una persona totalmente diferente y si me has tratado tú diferente es porque yo así lo he hecho. Esto no te lo voy a perdonar porque para mí ha sido personal”, enfatizó Pamela.

La integrante de “Puro Sentimiento” dijo sentirse apenada porque Christian está siendo involucrado en las discrepancias con Nilver. “Estoy apenada porque meten a Christian en algo que no tiene nada que ver, pero más allá de todo es mi pareja y obviamente siempre me va a cuidar y yo voy a pedir que me cuide y por eso interviene en estos casos”, acotó.

Finalmente, la cantante marcó distancia de Nílver Huárac y dijo: “Yo no me voy a olvidar y espero que te quedes bien lejos de mi porque yo me alejo de todo lo malo”.

Pamela Franco le responde a Nílver Huárac

