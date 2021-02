Pamela Franco y Christian Domínguez revelaron en sus cuentas de Instagram la primera foto de su bebé. Además, en sus historias, también publicaron fotografías de lo que fue el baby shower de la llegada de su pequeña María Cataleya.

“Así acabamos este día especial Te amamos papito bello @chrisdominguezof amor para todos”, se lee en el post de Franco por motivo de San Valentín.

Por otro lado, Christian escribió lo siguiente: “tú sabes que no es la fecha porque para mi todos los dias son hermosos a tu lado, por eso agradezco todos los dias a Dios, por mandarme a ese amor que solo te lo manda una vez... Si te digo que te amo y me desespero al decírtelo es porque es tan hermoso que ya no se como más expresártelo”.

BABY SHOWER

En sus historias de Instagram, Pamela Franco publicó algunas fotos de lo que fue su baby shower. Además, se puede ver que contó con la visita de unas de sus mejores amigas.

