Pamela Franco y Janet Barboza se enfrentaron en plena emisión de ‘América Hoy’, durante la visita de la cantante junto a Melanie Martínez para promocionar su tema “Que no me provoque”.

En el transcurso de la entrevista, la cantante fue interrogada sobre si el tema contenía alguna indirecta dirigida a Christian Domínguez. Tanto ella como su acompañante negaron esa intención y precisaron que la canción está orientada a conectar con el público femenino.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, aseguró Franco y Martínez.

En medio de la conversación, la conductora admitió la tensión que se percibía en el ambiente.

“ Sin duda podría ser un momento muy tenso, pero yo siempre les he dicho el set de ‘América Hoy’ es para todos los artistas... creo que sería muy hipócrita de mi parte hacer de cuenta que no pasó absolutamente nada, de decirle que no hay diferencias, las ha habido y creo que es natural ”, manifestó Janet.

El diálogo dio un giro cuando Rebeca Escribens le recordó un episodio previo en el que no asistió a una entrevista.

“Te voy a ser sincera… A veces hay momentos donde uno no se siente bien emocionalmente, sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no quería aguantar, para evitar cualquier falta de respeto”, manifestó la cantante.

Por su lado, Rebeca salió en defensa de su labor periodística: “ Yo creo que a lo largo de 10 años que llevo en América Espectáculos he tratado de ser correcta con mis preguntas... Lo que muestran ustedes de su vida es lo que nosotros recogemos como noticias es lo que preguntamos, jamás haría sentir incómoda ni a ti ni a nadie ”.

La tensión fue en aumento cuando Janet Barboza cuestionó si, en realidad, había un conflicto personal entre ambas.

“ En todo caso, tengo que decir lo propio, tú has sentido y has repetido en varios programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿eso realmente lo sientes? ”, consultó la popular ‘Rulitos’.

Tras ello, Franco dijo: “Lo he dicho y lo afirmo, nunca hemos sido amigas... pero tampoco te he hecho nada a ti personal para que sienta que en momentos porque no solo nos hemos encontrado en un set de televisión... hay cosas que uno puede dar su opinión como conductora como dice Rebeca pero no puedes pasarte de la línea de conductora, lo que tú asumes por un celular”.

“ Yo hablo de la línea que creo yo que la pasaste, quizá porque tienes amistad con el papá de mi hija y en algún momento... tú agarrabas en un momento muy crítico de mi vida y decías ‘Me ha llegado esta información’ y yo sé perfectamente quién está detrás ”, agregó la artista.

Luego de la presentación del tema, Barboza reafirmó su postura: “No se molesten, no se arañen”.