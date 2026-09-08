Pamela López confirmó que mantiene una relación sentimental con Franco Portales, pero aclaró que, por el momento, no tiene previsto presentárselo a sus hijos. La influencer explicó que ha decidido mantener su vida amorosa separada de su entorno familiar debido a las experiencias que tuvo en el pasado.

López señaló que, por el momento, ha decidido que el cantante y productor musical mantenga distancia de sus hijos. Asimismo, destacó que ambos continúan desarrollando sus proyectos por separado, mientras se apoyan mutuamente en su relación.

“ Ahora vamos en la misma sintonía. Él está con sus proyectos, yo con los míos. Respeto mucho su trabajo, él el mío. Me apoya muchísimo ”, aseguró la trujillana para ‘Amor y Fuego’.

“ Todavía, obviamente, no conoce a mis hijos ni lo va a hacer. Ya no voy a cometer el mismo error dos veces ”, agregó.

Pese a esta decisión, Pamela dijo que atraviesa un buen momento junto a Franco y destacó la tranquilidad que encuentra en la relación. Sin embargo, aclaró que no pretende apresurar las etapas, pues ambos todavía se encuentran en un proceso de conocerse.

“Sí, somos enamorados. Es una parte bonita de mí que no quisiera explayarme mucho porque voy con calma, voy paso a paso”, comentó.

La influencer sostuvo que conocer a la pareja es un proceso que continúa con el paso de los años, incluso cuando existe un compromiso formal. “Así tú estés casada con él 100 años, tú sigues conociendo a la persona. Nunca terminas de conocerla”, indicó.

Posteriormente, la ex de Cueva respondió a los comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos y rechazó que su pareja sea su “colágeno”. “Que quede bien claro en todos los medios que dicen: ‘Es colágeno’. No es colágeno. Si piensan que era colágeno, va a cumplir 38 años, o sea, ya está lejos de ser colágeno”, aclaró.