“Av. Larco El Musical” lanzó una convocatoria dirigida a bandas emergentes con el objetivo de descubrir y dar visibilidad a nuevas propuestas del rock peruano antes de su regreso a los escenarios.
La inscripción estará abierta hasta el miércoles 9 de setiembre de 2026, mientras que los resultados se anunciarán al día siguiente, según informó la producción del musical.
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Bandas seleccionadas tocarán en MegaPlaza y Minka
Las agrupaciones elegidas tendrán la oportunidad de presentarse en vivo ante el público en dos jornadas.
La primera será el sábado 12 de setiembre en MegaPlaza y la segunda el domingo 13 de setiembre en Minka.
En cada fecha se seleccionará una banda ganadora como parte de esta iniciativa que busca conectar la trayectoria del rock peruano con una nueva generación de músicos.
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Giovanni Ciccia participará en las presentaciones
Las jornadas contarán además con la presencia de Giovanni Ciccia, director general de “Av. Larco El Musical”, junto con integrantes del elenco de la nueva temporada.
La propuesta busca aprovechar el regreso del montaje para abrir un espacio a nuevas bandas y talentos vinculados al rock nacional.
“Av. Larco” nació como un homenaje a una generación que encontró en el rock una forma de narrar experiencias, relaciones y aspiraciones.
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“Av. Larco El Musical” regresa en octubre
La nueva temporada de “Av. Larco El Musical” se presentará en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco, desde el 15 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2026. La temporada y la venta de entradas están confirmadas en Teleticket.
El montaje utiliza canciones emblemáticas del rock peruano de los años 80 y 90 y desarrolla la historia de un grupo de jóvenes que busca encontrar su lugar en el mundo.
Entre los artistas y agrupaciones cuyas canciones forman parte del universo musical de la obra figuran Pedro Suárez-Vértiz, Arena Hash, La Liga del Sueño y Frágil.
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Elenco y equipo de la nueva temporada
La producción de 2026 contará con el regreso de Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Salas, André Silva, Daniela Camaiora, Emanuel Soriano y Carolina Cano, además de Patricia Barreto, Braulio Chapell, Sebastián Stimman y Maria Grazia Polanco.
Giovanni Ciccia está a cargo de la dirección general, mientras que la dirección musical corresponde a Diego Dibós, las coreografías a Vania Masías y el guion a Rasec Barragán.
Fechas clave del concurso de bandas
Según la convocatoria difundida por la producción, este es el cronograma:
- 9 de setiembre: cierre de convocatoria.
- 10 de setiembre: anuncio de las bandas seleccionadas.
- 12 de setiembre: presentación en MegaPlaza.
- 13 de setiembre: presentación en Minka.
- Ganadores: se elegirá una banda en cada una de las dos jornadas.
La iniciativa se desarrolla a pocas semanas del estreno de la nueva temporada del musical, que volverá a reunir música, teatro y canciones emblemáticas del rock nacional.