Laura Spoya señaló que mantiene una buena relación con su exesposo, Brian Rullan, y aseguró que siempre le deseará lo mejor. En ese sentido, afirmó que no tendría inconvenientes en asistir a su boda y acompañarlo en ese momento especial, incluso lanzándole arroz y flores como muestra de sus buenos deseos.

“ Si Brian se casa, sí iría a la boda si me invita, pues es el padre de mis hijos, somos familia para toda la vida. Le tiraría flores, arroz, lo aplaudo y espero que le vaya bien en su nueva vida ”, aseguró la ex Miss Perú en ‘La Manada’.

Posteriormente, contó que antes de conocer a Brian, cuando era soltera, nunca tuvo entre sus planes casarse, vestirse de blanco ni convertirse en madre. Sin embargo, sus deseos cambiaron cuando se enamoró de él y ambos decidieron comprometerse.

“ De chibola no soñaba con el matrimonio ni vestirme de blanco. Hoy en día amo a mis hijos, son lo mejor que me ha pasado en la vida ”, señaló.

“ Pero tampoco soñaba ni pensaba en tener hijos; ni estaba ilusionada con conocer al príncipe azul. En cambio, otros sí tienen esos sueños y es válido para todos ”, agregó Laura.

Asimismo, contó que enamorarse de Brian cambió por completo su manera de pensar, al punto de que terminó organizando su propia boda.

“ Fui cambiando y acomodando, pero me generó mucho estrés organizar mi boda ”, expresó.

“ Pero sí decidimos irnos de luna de miel por varias semanas, es mejor viajar que gastar un platal en una fiesta para una sola noche ”, indicó.

Cabe recordar que Laura Spoya y Brian Rullan contrajeron matrimonio en 2017 y tienen dos hijos en común. Sin embargo, el año pasado ambos anunciaron públicamente el fin de su relación.