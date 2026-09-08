El cantante peruano Javier Arias regresará a los escenarios limeños este miércoles 9 de septiembre con “El Reencuentro”, concierto que tendrá como invitadas especiales a Eva Ayllón y Lita Pezo.

La presentación comenzará a las 9:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, y las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

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Eva Ayllón volverá a compartir escenario con Javier Arias

La participación de Eva Ayllón tiene un significado especial en la trayectoria de Arias. Ambos se conocieron durante la primera temporada de “La Voz Perú”, competencia en la que la intérprete fue su entrenadora y Arias alcanzó el segundo lugar.

Desde entonces han coincidido en distintos escenarios. Como antesala al concierto, Javier Arias participó recientemente como invitado sorpresa en una presentación que Ayllón ofreció en Plaza Norte. Ambos cantaron juntos como adelanto de lo que ocurrirá en Barranco.

Años atrás, cuando Arias residía en Estados Unidos y permanecía alejado de los escenarios, una invitación de Eva Ayllón para cantar con ella en Washington D. C. también formó parte de su proceso de retorno a la actividad musical.

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Javier Arias cantará por primera vez con Lita Pezo

La otra invitada de “El Reencuentro” será Lita Pezo, con quien Javier Arias compartirá escenario como cantante por primera vez.

Arias acompañó anteriormente a la intérprete iquiteña durante su preparación para una competencia musical de televisión. Ahora ambos volverán a encontrarse, esta vez para interpretar juntos frente al público.

El concierto reunirá así dos vínculos importantes de la trayectoria artística de Arias: su relación con Eva Ayllón y su trabajo previo con Lita Pezo.

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De Bareto y la televisión a su etapa en Estados Unidos

Javier Arias comenzó su carrera artística a los 16 años. Fue integrante de Bareto, trabajó como corista de Gian Marco y participó en distintas competencias musicales de televisión.

Su voz también ha estado vinculada a producciones televisivas peruanas. Para “Al fondo hay sitio” grabó canciones como “Charito”, “Tengo todo lo que quiero” y una versión de “Comenzar de nuevo”. También interpretó “Te amo”, tema de la telenovela “Solo una madre”.

Tras radicarse en Estados Unidos, Arias formó Javier Arias y Orquesta y retomó su actividad musical con presentaciones en ciudades como Nueva York y Charlotte, además de la zona de Washington D. C., Maryland y Virginia.

“El Reencuentro” irá de la balada a la salsa

El concierto recorrerá distintas etapas de su historia musical.

En la faceta romántica interpretará canciones propias como “La soledad” y “Si te dijeron”, además de clásicos asociados con intérpretes como Nino Bravo y José José.

La segunda parte mostrará su acercamiento a la salsa, género que desarrolló con mayor intensidad durante su estancia en Estados Unidos. También habrá espacio para la cumbia y para composiciones recientes como “Vive la vida”.

¿Cuándo y dónde será “El Reencuentro”?

“El Reencuentro” se realizará este miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 9:00 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

Ticketmaster mantiene el evento de Javier Arias entre su programación oficial para el recinto.