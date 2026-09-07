Durante una conversación con Magaly Medina en su podcast, Johanna San Miguel abrió su corazón y recordó uno de los episodios más dolorosos que atravesó en el ámbito amoroso. La exconductora de ‘Esto es Guerra’ contó que llegó a imaginar un futuro junto al hombre que amaba, con quien incluso convivió durante ocho años y estuvo a punto de casarse. Sin embargo, todo cambió en 2014, cuando su pareja decidió ponerle fin a la relación y la dejó completamente devastada.

“ Ha sido la relación más estable, hermosa e increíble. Yo tenía un hogar conformado, con pedida de mano y proyecto de casarnos. Pero bueno, la vida no siempre es como uno quiere y tomamos diferentes caminos ”, expresó la actriz.

Aunque prefirió mantener en reserva los motivos que llevaron al final de su relación de ocho años, San Miguel reconoció que, con el tiempo, el vínculo entre ambos comenzó a perder fuerza. Según relató, fue su entonces pareja quien tomó la decisión de poner punto final al romance. La separación la afectó profundamente y marcó una de las etapas más difíciles de su vida. “ Cuando nos separamos, para mí fue devastador ”, confesó.

“ Me jalaron la alfombra y me fui de cara. Literal, horrible. He llorado todo lo que no te puedes imaginar. No había forma de arreglarlo. Hubo como intentos de volver, pero no se dio. He llorado tanto que yo ya no tengo más lágrimas para llorar por nada ”, agregó.

La ruptura tuvo un fuerte impacto en Johanna San Miguel, quien reconoció que cayó en una profunda depresión y atravesó un largo proceso para recuperar su estabilidad emocional. La actriz comparó aquel momento con un duelo que le dejó el corazón completamente destrozado.

Al ser consultada por Magaly Medina sobre cuánto tiempo necesitó para superar la separación, reveló que fueron ocho años. “ Fue muy fuerte. Creo que tú sabes perfectamente todas las cosas que han pasado durante este tiempo. No era yo, era una persona muy dolida, muy herida ”, explicó. No obstante, San Miguel dejó claro que su dolor no representa una justificación para los escándalos que protagonizó durante ese periodo.