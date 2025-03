La primera pregunta que le hicieron a Pamela López en El Valor de la Verdad fue si Pamela Franco estuvo con Christian Cueva en su domicilio en Brasil cuando ella se encontraba en labor de parto. La trujillana reveló que el futbolista no estuvo en sus dos últimos partos.

López contó un episodio durante su última labor de parto, según sus declaraciones en el sillón rojo, no habría estado con ella.

De acuerdo con lo que reveló Pamela López, ella murió por unos minutos y los médicos tuvieron que revivirla mientras su hijo recién nacido esta en UCI.

“ Ella nace y yo muero. A mí me aplicaron electroshock. El 2019 fue un año complicado. Era ella o yo, me hicieron firmar un documento que me responsabilizada por la vida de mi hija ”, manifestó.

Asimismo, Pamela López también comentó que Cueva solo llegaba a Lima cuando ella ya había dado a luz a sus hijos.

Christian Cueva le pidió abortar a Pamela López, asegura Beto Ortiz: Es una mente perversa

Beto Ortiz aseguró que Pamela López le confesó haber abortado por pedido de Christian Cueva. El conductor de ‘El Valor de la Verdad’ considera que el futbolista es una “mente siniestra”.

Asimismo, el periodista contó que Cueva le habría pedido a su expareja que aborte porque “no tenía tiempo”.

“Cuando te cuenta al detalle descubres niveles de crueldad diabólica. Hacer que tu mujer aborte cada vez que no estás o no tienes tiempo es de una mente perversa”, reveló Ortiz para Trome.