Todo parece indicar que finalmente han surgido pruebas concretas sobre la supuesta relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. Esto se da luego de que el futbolista anunciara su separación definitiva de Pamela López, madre de sus hijos.

Según el programa “Amor y Fuego”, se habrían captado imágenes reveladoras en Trujillo, donde se ve a Pamela Franco y al chofer de Cueva cerca del vehículo del futbolista.

Más tarde, Cueva aparece cargando cervezas y entrando a la misma casa donde había ingresado la cantante, lo que sugiere un intento de ocultar su presencia juntos.

Pamela López molesta por comentarios sobre sus zapatillas

Mientras ‘Peluchín’ y Gigi Mitre discutían sobre réplicas de marcas de lujo, el debate se centró en unas zapatillas Louis Vuitton que Pamela López mostró en sus redes. Un experto cuestionó su autenticidad, lo que llevó a que López le enviara una foto de sus zapatillas a Rodrigo González, asegurando que eran originales.

Rodrigo, al recibir el mensaje, hizo un comentario sarcástico sobre el ampay de la expareja de López con Pamela Franco.

“Pamela López no llama porque Pamela Franco no se está beneficiando al marido, sino porque la zapatilla no es bamba” , dijo entre risas Rodrigo González.

Cueva desmiente rumores de reconciliación con Pamela López: a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo

A través de sus redes sociales, Christian Cueva rompió su silencio después de que se especulara una posible reconciliación con su aún esposa, Pamela López.

Estos rumores de reconciliación surgieron luego de que Pamela López mostrara en su Instagram una foto de unas flores.

“Dejen de joder con tanto invento de mier***, por desgracia a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jodan”, escribió Christian Cueva