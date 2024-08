Samantha Batallanos ha sido objeto de críticas en redes sociales por someterse nuevamente a una cirugía con el Dr. Víctor Fong, quien enfrenta acusaciones de mala praxis tras la muerte de la cantante Muñequita Milly.

En una entrevista con América Hoy, Batallanos expresó su sorpresa por las acusaciones y lamentó lo sucedido con la cantante, pero defendió su decisión de continuar tratándose con el Dr. Fong.

“A mí me sorprende bastante porque yo me he operado y ya estoy con él varios años. Siempre me han dado todas las indicaciones, me han dado todos los cuidados, me han atendido, la verdad, bastante bien”, comentó Samantha.

Luego agregó: “cuando me hablan de eso, no puedo creer que sea la misma clínica de la que estamos hablando”.

Samantha Batallanos se opera con el Dr. Fong