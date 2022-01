Jorge Cuba, el padre de Rodrigo Gato Cuba, se mostró muy feliz en una foto de Instagram donde carga a la bebé de Ale Venturo. Además, los usuarios de redes sociales resaltan la alegría de la pequeña.

“Díganme si no es una bebé hermosa”, escribió el padre del futbolista del Sport Boys, provocando miles de reacciones en la foto. Cabe mencionar que la pareja de Gato Cubo le respondió con mucha confianza llamándolo tío.

“Mi bebé, gracias tío por querer mucho a mi Aria”, es lo que escribió la empresaria en la foto de Jorge Cuba.

Rodrigo Cuba tras formalizar romance con Ale Venturo: “Soy de las personas que pasa la página rápido”

Hace unas semanas, Rodrigo Gato Cuba sorprendió a miles de peruanos al confirmar su romance con Ale Venturo a unos pocos meses de su divorcio con Melissa Paredes. Ahora, el futbolista rompió su silencio sobre su nuevo romance y contó detalles de su vida en una entrevista para Teledeportes.

En la entrevista, la expareja de Melissa Paredes reveló por qué decidió oficializar su romance con Ale Venturo a través de diversas fotos en sus redes sociales.

“Yo soy de las personas que paso, la pagina y paso muy rápido”, expresó. Luego continuó con: “Me he tomado tiempo para mí para darme cuenta qué es lo que quería o no. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Yo no creo que cuando estás con una persona tienen que subir cosas por obligación. Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”.

